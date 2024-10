Totti inviperito: non accetta il Tapiro d’Oro per l’affaire con la Jacobelli

L’ex capitano della Roma nel mirino di Striscia La Notizia per il presunto tradimento con la giornalista e influencer: la compagna Noemi Bocchi ritira il premio, lui lo prende e lo lascia in strada

Francesco Totti risponde a brutto muso alla consueta provocazione di Striscia La Notizia, che non poteva esimersi dal consegnargli il Tapiro d’Oro dopo lo scoppiare del “caso Jacobelli”, ovvero la diffusione della notizia della presunta liason tra l’ex capitano della Roma e la giornalista e influencer Marialuisa Jacobelli: Totti ha ricevuto il premio da Valerio Staffelli, ma non lo ha accettato, lasciandolo in strada.

Totti e il caso Jacobelli su Striscia La Notizia

Due anni dopo la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, Francesco Totti è tornato nel mirino di Striscia La Notizia per il cosiddetto “caso Jacobelli”, ovvero la sua presunta relazione con la giornalista e influencer Marialuisa Jacobelli, nota anche per essere la figlia del giornalista Xavier Jacobelli e per aver partecipato al reality “Temptation Island”.

Nella puntata in programma stasera alle ore 20:45 su Canale 5, l’inviato di Striscia tenterà di consegnare a Totti un nuovo Tapiro d’Oro, tentativo che però non andrà a buon fine.

Totti infastidito dal Tapiro d’Oro consegnato da Staffelli

Valerio Staffelli, inviato di Striscia, ha intercettato Totti in aeroporto, l’ex capitano della Roma era di rientro da Miami insieme alla compagna Noemi Bocchi, la donna per cui ha lasciato la moglie Ilary Blasi nel 2022. Davanti alle telecamere Totti è apparso piuttosto infastidito, rispondendo alle domande di Staffelli con una sola frase: “Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri”.

L’ex calciatore non ha voluto ritirare il Tapiro d’Oro offertogli da Staffelli, finito però nelle mani della Bocchi.

Noemi Bocchi accetta il Tapiro e parla del caso Totti-Jacobelli

La compagna di Totti s’è infatti dimostrata decisamente più disponibile a parlare con l’inviato di Striscia La Notizia. A Staffelli, che gli chiedeva come Totti avesse giustificato le foto pubblicate da Gente che lo ritraevano in compagnia della Jacobelli, la Bocchi ha risposto con calma: “Non ha avuto bisogno di giustificarsi”. Successivamente, la donna è salita in auto insieme a Totti portando con sé il Tapiro.

Striscia: Totti lascia per strada il Tapiro d’Oro

Il premio, però, non è rimasto a lungo a bordo. Prima che l’auto partisse, infatti, Totti ha aperto lo sportello e ha depositato il Tapiro in strada, per poi chiudere la portiera, uscire dall’aeroporto e fare rotta verso casa. La bandiera della Roma, insomma, non è riuscita a gestire la provocazione lanciata da Striscia La Notizia.