Totti ospite del Real Madrid: "Tifo per loro"

L'ex capitano della Roma: "E' sempre stato il mio secondo club"

23-04-2023 16:53

L’ex capitano della Roma Francesco Totti, ospite del Real Madrid a Valdebebas, centro sportivo dei blancos, ha rilasciato un’intervista ai canali della società madridista: “Dopo la Roma il Real Madrid è sempre stato il mio secondo club, è una squadra che ho sempre seguito e che ho sempre ammirato. Era la prima volta che vedevo una partita del Real dalla tribuna, li ho sempre visti come rivali in campo. Con Ancelotti abbiamo una relazione bellissima. È una persona vera, pura, che trasmette positività. Mi ha dato l’opportunità di venire qui a conoscere il centro sportivo ed eccomi qui”.

Sulla Champions: “È una finale in semifinale quella con il City. Sono due grandi squadre e due grandi club. Vedremo cinquanta giocatori di livello mondiale, può succedere di tutto. Spero che il Real arrivi in finale, tifo per loro. Il Bernabeu? È stata una emozione che mi porterò dentro per tutta la vita. Un’emozione unica, essere applaudito da uno stadio come il Bernabeu è emozionante. Il Bernabeu mette passione e voglia di giocare, venirci da avversario era uno stimolo”.