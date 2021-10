Totti romantico incanta solo i romanisti, quante critiche sui social

Francesco Totti in versione romantico. L’ex capitano della Roma ha concesso una lunga intervista al Guardian nella quale ha parlato delle differenze tra il suo calcio e quello attuale. Una versione romantica del calcio che stride con quanto sta avvenendo negli ultimi anni.

Il Totti romantico

Il Pupone rivela di aver vissuto un calcio diverso da quello che stiamo vivendo nell’ultimo periodo: “Ho iniziato a giocare a calcio in un’epoca diversa. Era un calcio fatto di amore e di affetto anche dei confronti dei suoi tifosi. Io ho giocato venticinque anni per la squadra che tifavo: è stato semplice per me scegliere. Ora è molto più un business: vai dove ti danno più soldi, e lo capisco anche”.

La reazione dei social

Le parole dell’ex capitano giallorosso non trovano però solo giudizi positivi anche perché lo stesso Totti ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo. Le critiche nei suoi confronti sono anche molto severe: “Basta con la storia del rifiuto al Real Madrid. Sembra che a Roma ci stesse per quattro spicci e rifiutò i milioni del Real. Non è così. A Roma già prendeva milioni per vivere 10 vite. Così è facile scegliere di rimanere”.

Le critiche nei confronti del capitano: “Ogni anno si metteva in tasca sei milioni di euro puliti, ma per amore. Francè meglio che non dico altro”. Sono in tanti a criticare quella che considerano un’ipocrisia: “Non è che a Roma lo pagassero in onore”. E ancora: “Tutti dicono ai miei tempi. Ma perché lui giocava gratis?”.

Ma ci sono anche tanti tifosi che prendono le sue parti: “Se avesse voluto sarebbe potuto andare anche in squadre più importanti della Roma. Bisogna dargli atto che è stato una delle ultime bandiere del calcio”. Anche Alice esalta il Pupone: “Caro Francesco sei uno di quelli per cui vale la pena tifare Roma anche quando si tifa Milan e ho detto tutto”. E Valeria scrive: “Uno degli ultimi calciatori ad essere un vero uomo”.

SPORTEVAI | 09-10-2021 11:59