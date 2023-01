10-01-2023 10:55

Il rientro a Roma lo ha gettato in un vortice che non ha recedenti noti, nella sua carriera e nella sua vita personale. Neanche il tempo per metabolizzare jet-leg, dovuto al fuso orario dopo l’interminabile vacanza di lusso tra Caraibi e Miami in compagnia dei figli Cristian, Chanel e Isabel, la compagna Noemi Bocchi (e i suoi due bambini), gli amici di sempre tra cui Giancarlo Pantano e Emanuele Maurizi con rispettive e guardia del corpo che il per sempre capitano è chiamato a misurarsi con quanto emerso dall’inchiesta de La Verità.

Una situazione indubbiamente pesante, che si somma alla complessa definizione dei termini della separazione dall’ex moglie, Ilary Blasi.

Totti, vacanze con Noemi a Miami e Caraibi: prove di distrazione

La pausa che si è concesso Totti tra Miami, Honduras e Caraibi con famiglia allargata al seguito lo ha distratto solo in parte, forse dalle inevitabile complicazioni derivanti da una frattura insanabile e aggravata che, se i rispettivi rappresentanti legali non sapranno contenere con una mediazione efficace sul tavolo delle trattative, sfocerà in una causa di separazione che dovrebbe vedere gli ex coniugi l’uno contro l’altro presto, già il 14 marzo secondo quanto risulta al Corsera.

Un epilogo forse amaro, ma ipotizzabile alla luce della vicenda che dal comunicato disgiunto in avanti era riflesso nelle volontà di Totti e Ilary: il silenzio di lui, la linea ferma e decisa di lei, tra social e diffide inviate dal suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone, ex allievo di Annamaria Bernardini de Pace che per una parentesi ridotta aveva affiancato l’avvocato Antonio Conte nella gestione degli interessi dell’ex campione.

Il silenzio di Totti sull’inchiesta antiriciclaggio

L’intervista rivelatrice, la guerra dei Rolex, la decisione di ufficializzare la relazione con Noemi Bocchi: tasselli anche di una strategia processuale che poi lo stesso Totti non si è sentito di abbracciare in toto. O sulla quale avrebbe avuto dei ripensamenti.

Oggi che il ritorno nella Capitale, dopo aver messo in stand by tensioni e impegni professionali anche se senza quel sorriso ironico che avevamo imparato a conoscere ed apprezzare, gli impone un silenzio diverso Totti è chiamato a decidere anche di quel che sarà in merito a questa vicenda.

Rispondere o rispondere alle indiscrezioni pubblicate dal quotidiano La Verità su presunti bonifici milionari e misteriosi movimenti di denaro dai suoi conti correnti, legati al gioco d’azzardo, su cui starebbe indagando l’antiriciclaggio? Sarebbe meglio intraprendere la via della comunicazione , ovvero la stesura di una nota per ribadire la propria estraneità ai fatti dopo le dichiarazioni del presunto amico? Altro quesito, collaterale, come è potuto accadere di nuovo una simile fuga di dettagli, informazioni riguardanti Totti?

Il ritorno di Ilary Blasi: l’udienza per la separazione

Ilary, come l’ex, è tornata a Roma dopo una vacanza spensierata e lussuosa in Thailandia dove si è fermata per il Capodanno con il nuovo compagno Bastian Muller godendosi una pausa dopo mesi di difficile gestione della separazione. Al momento c’è soltanto una data segnata con un cerchietto rosso sul suo calendario che non contempla ancora programmi e dirette: il 14 marzo 2023, un martedì. Questo è il giorno che dovrebbe vedere, uno contro l’altra, la ex coppia regina della Capitale.

Due mesi e poco più per i legali incaricati di individuare, sul tavolo delle trattative un accordo di massima tra Totti e la Blasi chiamati a evitare tre anni di battaglia legale tra le aule del tribunale per questioni patrimoniali e non solo.

Un assaggino è stato la causa civile avviata proprio dalla conduttrice dell’Isola dei famosi per riavere larga parte del suo guardaroba e i famigerati Rolex. Conclusa quella dell’11 novembre 2022 dovrebbe svolgersi la prossima, interlocutoria. Dopo di che il giudice Francesco Frettoni, della settima sezione civile del Tribunale di Roma, riprenderà l’istruttoria con l’intervento – si suppone – dei cinque testimoni a testa indicati.

Venti anni di vita assieme saranno archiviati così, tra Totti e Ilary se non converranno sull’accordo studiato a tavolino dai rispettivi avvocati che, anche in questo Natale, avrebbero studiato ogni clausola possibile per scansare l’ipotesi di una lotta, parola su parola, in aula.

