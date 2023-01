09-01-2023 17:25

In questo presente, Francesco Totti si riserva una possibilità di distensione con la nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi figli, riuniti in una parentesi che avrebbe dovuto allontanare il per sempre capitano della Roma dalle sue preoccupazioni.

Invece, pur trovandosi dall’altra parte del mondo tra Miami e l’Honduras in una crociera-vacanza che consolida l’immagine pubblica di Noemi al suo fianco e de facto la costituzione di una famiglia allargata, Totti si è misurato con una vicenda come quella legata ai bonifici ai casinò svelata nelle stesse ore della sua pausa dalle incomprensioni e dai problemi scaturiti, in primis, dalla separazione dall’ex moglie Ilary Blasi.

Totti con Noemi a Miami, Ilary in Thailandia

Ilary è di rientro, proprio in queste ore, a Roma dalla Thailandia dove ha trascorso alcuni giorni con il compagno Bastian Muller immortalato, per la prima volta, su Instagram con la conduttrice dell’Isola dei Famosi dopo le prime foto, indiscrete, del magazine Chi che li ritraevano assieme in una fuga a due e poi in gruppo con la piccola Isabel e amici in Svizzera, dove la Blasi ha anche preso parte ad un evento promosso e organizzato da Giorgio Armani (stilista che le disegnò l’abito da sposa).

Nulla da celare, nulla da omettere: la Blasi ha deciso di palesare anche un aspetto della sua vita privata e di condividere una nuova immagine di sé, anche se come sempre studiata per mantenere il privato davvero tale.

Fonte: Ufficio Stampa Chi

Il tavolo delle trattative per la separazione

Distesa, serena, splendente come poche altre volte negli ultimi mesi, Ilary ha offerto ai suoi followers un riflesso di sé davvero unico, differente e molto intimo in queste feste, quasi familiare tra le sorelle e la famiglia con cui ha trascorso il Natale e il nuovo compagno, comparso nella sua esistenza a fine 2022, quando la conclusione del matrimonio con Totti era ormai all’ultimo atto. Quello che sancirà, se verrà alla luce a breve, l’accordo definitivo che eviterà ad entrambi lo scontro effettivo in tribunale per la separazione.

Perché ciò avvenga, ci vorrà l’impegno e la massima dedizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali che hanno affiancato Totti e Ilary in un lungo addio, che si è mostrato per quel che è: un complesso, arduo e doloroso percorso.

Totti bersagliato dagli haters

Nel mezzo di questo cammino, sono emersi dettagli inediti, nuovi attori come Noemi e Bastian che hanno inciso – con i dovuti distingui – in una frattura che si è mostrata irreversibile fin dalle prime battute ufficiali, ovvero dai comunicati disgiunti sulla separazione che hanno evidenziato quanto distanza vi fosse ormai tra i due.

Oggi Totti è bersagliato dai commenti di haters, leoni da tastiera, bulimici della parola e delle battute brevi per il suo aspetto (pretesto alquanto superfluo e inutile per attaccarlo) e si trova a misurarsi con quel che può produrre anche una leggerezza rivendicata con un certo brio, ma senza quel sorriso sornione e ironico che abbiamo imparato a conoscere e abbiamo ammirato anche in queste circostanze sempre stampato sulla faccia.

E anche quanto sta emergendo nell’ambito dell’inchiesta dell’antiriciclaggio ha la sua importanza, in questo presente.

Fonte: IPA

Il ruolo di Noemi Bocchi

E nonostante la presenza della compagna, altrettanto seria e composta nelle foto che la ritraggono in questa magnifica esperienza in una delle zone più ambite e che segna, inoltre, una sorta di ufficializzazione del suo ruolo.

Anche questa occasione, senza continue operazione per nascondersi e sottrarsi ai fotografi, sembra confermare la volontà di Noemi di consolidare la sua posizione e di rendere quanto più netto e definita la propria figura al fianco di Totti.

Archiviando, definitivamente, il legame tra l’ex capitano e Ilary, sua moglie e socia di vita e d’affari per quasi 20 anni.

VIRGILIO SPORT