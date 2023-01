04-01-2023 09:52

In tribunale già ci è andato una volta, per le note vicende legate alla separazione con Ilary Blasi, ma Francesco Totti potrebbe tornarci presto e per guai ancor più seri. Mentre l’ex capitano della Roma si gode le sue vacanze a Miami in una crociera costosissima assieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi, si sta scatenando una bufera giudiziaria nei suoi confronti, stando a quanto scrive La Verità che parla di «operazioni sospette segnalate dagli addetti all’Antiriciclaggio».

Totti avrebbe speso un capitale in scommesse

Dai controlli effettuati nell’istituto di credito in cui il Capitano ha depositato i suoi risparmi emergerebbero importanti investimenti nelle scommesse. Troppi i casi sospetti che hanno fatto destare l’attenzione della banca: un «prestito infruttifero» di 80mila euro inviato sul conto di un’anziana pensionata residente ad Anzio, un conto cointestato con la figlia A. M., dipendente della società Sport e salute (già Coni servizi) controllata dal ministero dell’Economia.

Lo stesso giorno però quei soldi viaggiano dal conto della 50enne a uno cointestato con il marito, D. M., dipendente del ministero dell’Interno e amico di Totti, e infine su quello personale dello stesso D. M.. Andando ad analizzare i movimenti della coppia, è emerso che oltre all’accredito degli stipendi, si susseguono periodicamente «bonifici domestici» in favore del marito: «rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online», come la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. Quindici trasferimenti per un totale di circa 87mila euro.

Totti, si muove l’Antiriciclaggio

A detta dell’Antiriciclaggio, riporta ancora La Verità, si tratta di una «attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online». Interpellati al riguardo nell’ambito dell’attività investigativa, i coniugi non avrebbero fornito «adeguati chiarimenti e giustificativi» e avrebbero mostrato «un atteggiamento evasivo e non collaborativo».

Totti avrebbe ammesso di amare le scommesse

Il nome di Totti entrerebbe in gioco già nel giugno del 2020 e i movimenti sospetti, finiti nel mirino dell’Antiriciclaggio, riguardano anche operazioni in entrata, come per esempio quella da 201mila euro eseguito dalla Mgm resorts international, un albergo di Las Vegas con annessa casa da gioco. E l’elenco è lungo: «permangono forti dubbi in merito alla reale destinazione del denaro inviato alle varie case da gioco internazionali». I risk manager precisano anche che il cliente ha riferito: «”Mi piace scommettere”.