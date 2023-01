02-01-2023 10:04

Se investirà il suo tempo nella lettura, a tratti davvero poco edificante, dei commenti pubblicati su Instagram il per sempre sempre capitano della Roma, Francesco Totti dovrà imporsi quell’ironia tagliente e ormai inconsueta nel mondo del calcio che lo ha accompagnato da sempre.

Da quando, poco più che ragazzino, incassava successi dietro premi, riconoscimenti che già a 16 anni lo hanno condotto a debuttare in Serie A: l’amore assoluto, incondizionato dei suoi estimatori, non solo romanisti, si è dissolto a quanto sembra con una foto che alcuni hanno senza alcuna remora usato per esercitarsi nel bodyshaming.

Totti vittima di bodyshaming per una foto sponsorizzata

Da un lato, in queste vacanze natalizie Totti ha mantenuto fede agli impegni commerciali pubblicato appunto a che foto sponsorizzate, come in questo caso, dall’altro ha speso qualche minuto del tempo libero per dedicare ricordi personali e frammenti di una memoria di chi ha vissuto al suo pubblico.

Ha ricordato Pelé, ad esempio. E trascorso del tempo semplicemente a giocare con dei ragazzini, come testimoniato stavolta da un video della compagna, Noemi Bocchi che ha festeggiato con il capitano il primo anno di relazione stando ai tempi indicati da Francesco nella celebre intervista al Corsera.

Chissà se si sarà curato, in questa vacanza con i figli a Miami, di quel che i followers hanno scritto sotto a quella foto. “France’, te sei magnato er capitano”, “Te sta a veni’ er doppio mento”, “Non sembra più lui”, “Er king dell’arrosticino”, sono solo alcune delle frasi che si leggono sotto allo scatto dove l’ex numero 10 della Roma appare in piedi. Non mancano i riferimenti a Noemi, vittima di una serie di poco piacevoli allusioni sul suo ruolo, in una iperbole improbabile di relazioni tra immagine, tavola e legame sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

I commenti incuranti della realtà

Una serie di commenti, insomma, che hanno affondato nel bodyshaming come se quella foto rappresentasse chissà quale evoluzione e quale stato di Totti il quale è stato difeso da qualche follower indignato dai toni, davvero sgradevoli: “Ma come vi permettete di giudicare così la vita di una persona?”, uno dei commenti che soleva una domanda più che logica su Totti e quel che si vede in una foto.

Al quale non è concesso neanche di pubblicare una foto sponsorizzata in cui non appaia forte, asciutto, perfettamente adeguato alle aspettative di forma fisica che secondo i commentatori dovrebbe avere, in un presente diverso e reale da quella proiezione. Un oggi fatto di calcio a otto, con la sua società, il padel che pratica proprio con Noemi e che è diventata una passione condivisa anche dall’ex compagno Vincent Candela.

Capodanno a Miami per Totti e Noemi con i figli

Nei giorni scorsi proprio Noemi Bocchi ha pubblicato su Instagram un video dove Totti, il figlio e alcuni amici palleggiavano a Lincoln road, a Miami, la meta scelta dalla coppia per trascorrere il Capodanno in famiglia che anche Chanel ha immortalato nel suo account Instagram con alcune foto.

Un Capodanno che ufficialmente divide la famiglia Totti per la prima volta e vede Ilary Blasi, invece, in Thailandia con Sebastian Muller, l’imprenditore tedesco col quale fa coppia da qualche mese e che l’ha accompagnata dall’altra parte del mondo per una vacanza da sogno dopo che la loro storia è divenuta ufficiale con lo scoop del magazine Chi.

Dopo i primi video e le foto da mozzare il fiato tra le meraviglie della capitale Bangkok, Ilary ha deciso di misurare le sue apparizioni su Instagram e godersi, forse, un po’ di relax prima del rientro a Roma e a in Italia dove l’attende una fase importante della sua vita, professionale e privata.

Fonte:

La separazione Totti-Blasi, i nodi da sciogliere

I rispettivi legali starebbero negoziando su un tavolo a parte, nell’interesse dei propri assistiti, la formula che consenta loro di incastrare definitamente i tasselli della separazione che definirà quel che rimane in sospeso tra di loro, tra Totti e Ilary a livello di beni e proprietà.

Una serie di componenti che potrebbero, come aveva accennato Totti nello spogliatoio a un compagno a una soluzione extragiudiziale che, in questo 2023, dovrebbe vedere la luce proprio per evitare un eventuale scontro in tribunale, dopo quanto già avvenuto per via del famigerato ritorno dei beni nelle mani della Blasi.

Poi, per Ilary ci sarà il ritorno a lavoro dopo le vacanze in Svizzera con l’amica Michelle Hunziker e Re Giorgio Armani e l’immersione in famiglia, con genitori e sorelle per ricaricarsi e dedicarsi ai nuovi impegni in programma televisivi in calendario nel 2023.

VIRGILIO SPORT