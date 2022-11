09-11-2022 09:41

A poche ore dall’udienza dell’11 novembre che li vedrà contrapposti, e non solo metaforicamente, in un’aula di tribunale Ilary Blasi si è concessa ancora al gusto della provocazione quando inevitabilmente il livello di attenzione tocca l’apice. Ha scelto Instagram, ha scelto l’amico-imprenditore che la affianca al ristorante nelle foto che suggeriscono una nuova vita o un nuovo inizio, fate vobis, e che la accompagna con amici in un noto locale dove hanno inscenato un siparietto a uso e consumo dei followers di Instagram alla vigilia dell’udienza che definirà e risolverà il mistero dei Rolex e delle borse.

Francesco Totti forse tornerà in possesso dei suoi orologi, che i legali continuano a sostenere non siano in suo possesso, e verrà ricostruita la vicenda delle borse di Ilary che si poggia su rumors non confermati.

Ilary Blasi svela l’identità dell’accompagnatore misterioso

Le stories che Ilary ha pubblicato nella serata di martedì mostrano Edmondo Israelovici, immobiliarista romano, che avrebbe supportato la conduttrice dell’Isola nel settore al momento opportuno e con il quale avrebbe stabilito un rapporto di amicizia di lunga data, confermato in questi video che ha voluto condividere alla vigilia dell’udienza.

Il consueto gioco di Ilary Blasi

“Ma è solo un amico, ci conosciamo da tanti anni”, ha precisato Ilary dopo qualche frase condita dalla sua consueta ironia.

Una smentita su un gossip sul quale gioca e pare quasi non accanirsi, anzi. Quasi sembra tornata in quella veste che il pubblico aveva imparato a conoscere per sarcasmo e intraprendenza, la Blasi tagliente e capace di ribaltare una situazione per non subire in alcun modo le conseguenze di questa separazione. O del gossip.

Mostra una versione non infastidita, almeno a parole, rispetto a quel che si sta consumando in merito al suo provato e a quel che l’ex marito, Francesco Totti, sta impostando con la nuova compagna, Noemi Bocchi..

Il progetto di Totti con Noemi Bocchi: casa e convivenza

Nuovo appartamento a Roma Nord, poco distante da Cortina d’Ampezzo dove vive lei con i due figli avuti dall’ex Mario Caucci, i mobili, la sua presenza alle partite del capitano. Insomma, i segnali che sarà una famiglia estesa ci sono e aumentano con il passare delle settimane: Totti continua a mostrarsi con i propri figli, a seguirli e a sostenerli, così come Ilary, d’altronde.

Occupano due parti diverse della loro immensa villa al Torrino, anche per consentire ai loro tre ragazzi di continuare a vivere un quotidiano assimilabile a quel che avveniva prima che la separazione travolgesse anche loro, dal luglio scorso.

Che rimangano entrambi lì, nella dimora di famiglia, non è affatto scontato: dipenderà da quel che accadrà l’11 novembre, in aula, e dalla reciproca volontà di dare una svolta alle loro esistenze.

La festa nel ristorante che Totti frequentava con Ilary, oggi con Noemi

Domenica scorsa, 6 novembre, nel giorno del compleanno di Cristian, Totti e i familiari si sono dati appuntamento in uno dei ristoranti più amati dal per sempre capitano L’isola del pescatore a Santa Severa, con la famiglia e le persone più care presenti da quel che si evince dai video pubblicati sui social, ad eccezione di Ilary.

Tutti presenti, tranne lei: Ilary Blasi. Le considerazioni che potremmo fare sono molteplici: non sarebbe stato possibile, viste le tensioni tra gli ex coniugi, la prossima udienza inoltre è programmata per l’11 novembre e la presenza di Noemi Bocchi a questo pranzo in famiglia escluderebbe quella dell’ex moglie per ovvie ragioni, almeno in questa fase.

Un pranzo all’insegna degli affetti veri, per Cristian che ha sorriso e stretto a sé il papà Totti che sta continuando a seguire la sua carriera calcistica e la sua crescita, come avviene per i figli più piccoli, Chanel e Isabel.

Tra gli ex coniugi, al contrario, la linea dell’indifferenza è nota, condivisa: Totti e Ilary si scambiano appena dei messaggi che investono esclusivamente le necessità e l’organizzazione familiare.

Celebrazioni separate per Cristian e mamma Ilary

Ilary Blasi avrà festeggiato il suo Cristian in una circostanza diversa, lontano dai rituali che accompagnano da quando la relazione è divenuta di dominio pubblico l’intreccio con Noemi, dalla quale cerca di mantenersi distante ed è più che comprensibile, a poche ore anche di uno scontro, in sede civile, dettato dalla controversa vicenda dei Rolex e delle borse.

La sua collezione di accessori di lusso, in cima alla lista dell’inventario presentato dal suo avvocato Alessandro Simeone sarebbe stata recuperata in modo rocambolesco, nella spa della villa. Qualora, in aula, fosse confermata questa versione diffusa dal Fatto Quotidiano vi potrebbero essere degli impatti. La conduttrice dell’Isola avrebbe ritrovato le borse all’interno della spa della villa al Torrino, dove aver fatto forzare la serratura dal fabbro. Anche sui Rolex vi sono versioni contraddittorie: sono stati restituiti, anzi no, forse.

Se l’avvocato di Ilary auspicava, probabilmente, su questo versante maggiore celerità, dall’altra parte Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, legali di Totti, sono propensi a ribadire la proprietà dei Rolex che Ilary avrebbe ritirato dalla cassetta di sicurezza accompagnata dal padre Roberto (ai vertici della Totti Soccer School, ricordiamo) e che vengano restituiti al legittimo proprietario, ovvero il loro assistito.

L’udienza dell’11 novembre per borse e Rolex

Totti e Ilary non potranno però ignorarsi, né rifiutarsi di fornire la loro verità il prossimo venerdì, 11 novembre, data in cui è stata fissata una nuova udienza nell’ambito del processo civile affidato al giudice Francesco Frettoni, per tutta la vicenda relativa quei beni sui quali stanno discutendo i rispettivi rappresentanti legali.

“Saranno sentite entrambe le parti, che quindi dovranno presentarsi di persona”, riporta il Corsera. Che inoltre aggiunge: “Lì dovranno esporre la propria versione dei fatti. In una causa che è soltanto il prologo della separazione giudiziale che verrà“.

Per la separazione, attesa e anche malinconicamente affrontata, ci sarà tempo da attendere: in tribunale, per sancire l’addio definito di vent’anni di vita insieme, Ilary e Totti non arriveranno prima del 2023.

