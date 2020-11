Tour 2021, Froome è soddisfatto

Il ciclista britannico analizza il nuovo tracciato: “Sono stato molto contento di vedere il percorso che è uscito. Ogni anno guardo i percorsi e cerco di vedere se è ben bilanciato tra salite e prove a cronometro, e penso che negli anni precedenti la bilancia sia stata molto orientata verso gli scalatori puri e le uniche prove a cronometro non mettevano in difficoltà gli scalatori. Penso che il percorso del 2021 abbia tre arrivi in ​​vetta, le due ascese del Mont Ventoux, ma poi circa 58 km di cronometro”.

“Penso che sia molto più equilibrato rispetto agli ultimi anni. C’è ancora una grande enfasi sulle montagne, a causa della severità di alcune salite e quella che spicca per me, avendo guardato un po ‘il percorso, è il Col de Portet, che è quasi il 10 per cento per circa 15 chilometri”, sono le parole riportate da Cyclingnews.

OMNISPORT | 02-11-2020 22:20