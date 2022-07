Tour 2022, Vingegaard si prende tappa e maglia: crolla Pogacar

13-07-2022 17:20

La prima tappa alpina del Tour de France 2022 ha stravolto la classifica generale. Nell’11° frazione di 151,7 km da Albertville a Col du Granon, secondo arrivo in salita di quest’edizione, c’è stato infatti il successo in solitaria di Jonas Vingegaard. Il ciclista danese della Jumbo-Visma si è aggiudicato la tappa e si è preso anche la maglia gialla, strappandola dalle spalle del campione in carica del Tour, Tadej Pogacar.

Nella frazione dove si è passati anche sul mitico Col du Galibier a 2.642 metri, Vingegaard ha preceduto sul traguardo di 59″ Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) e di 1’10” Romain Bardet (Team DSM). Quarto Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) a 1’38”. Crollo invece per Pogacar (UAE Team Emirates), arrivato settimo a 2’51” dal vincitore di tappa.

Classifica generale stravolta con Vingegaard nuova maglia gialla. E per il danese il vantaggio è subito importante, dato che ha 2’16” su Bardet e 2’22” su Pogacar, scivolato terzo. Poi Thomas a 2’26” e Quintana a 2’37”, ora tra i primi cinque. Domani, giovedì, la seconda frazione alpina da Briançon all’Alpe d’Huez.