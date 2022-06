Tour de France, Boasson Hagen ci sarà

28-06-2022 15:02

Alla fine, Boasson Hagen prenderà parte al Tour de France 2022. Il corridore norvegese, escluso inizialmente dai convocati della TotalEnergies, è stato infatti richiamato all’ultimo per sostituire in extremis il compagno Cristian Rodriguez, alle prese con alcuni problemi di salute e impossibilitato a prendere il via da Copenaghen.

“Ieri mi sono allenato e al rientro mi hanno detto che non ero stato convocato, poi all’improvviso è arrivata una telefonata che diceva il contrario. Ovviamente sono molto felice. Non so i motivi, so solo che oggi devo andare in Danimarca” ha dichiarato sorpreso a Feltet.dk il classe 1987 di Rudsbygd.