Davide Formolo è costretto a ritirarsi dal Tour de France dopo la frattura della clavicola rimediata nella decima tappa della Grande Boucle. Ma le brutte notizie per il ciclista della Uae Team Emirates non sono finite qui: l’azzurro salterà anche i Mondiali di casa a Imola, che lo vedevano tra i possibili favoriti.

Lo stop è di almeno 5 settimane: la speranza è di recuperare in tempo la forma per la Vuelta di Spagna, al via dal 20 ottobre.

OMNISPORT | 09-09-2020 15:43