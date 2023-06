Tour de France: Hindley, “Percorso va benissimo per un corridore come me”

Il capitano della Bora-Hansgrohe punta alla Grande Boucle favorito anche dal tracciato

01-06-2023 10:50

Partecipazione al Giro del Delfinato come passaggio di avvicinamento per il Tour de France. L’obiettivo sarà vincere. E per farlo bisognerà partire subito forte, considerando che già nella prima settimana i corridori affronteranno Tourmalet e Aspin. Jai Hindley, capitano della Bora-Hansgrohe, ha le idee ben chiare sui prossimi appuntamenti.

“Sarà lotta fra uomini di classifica fin dal primo giorno – ha detto la maglia rosa 2022 a SBS Sport – Di conseguenza, penso che sarà importante arrivare al Tour già in piena forma e non cercare di costruire la condizione tappa dopo tappa, come magari si fa di solito nei Grandi Giri. Anche perché questa cosa non è facile e a volte non va come speri. Quindi, sarà meglio essere pronti fin dalla prima tappa”.

“Quando ho visto il tracciato – ha aggiunto – sono stato molto contento. Ci sono un sacco di salite e la classifica sarà già per certi versi definita dopo la prima settimana. Inoltre, c’è una sola cronometro, non particolarmente lunga e abbastanza mossa – Quest’anno va benissimo per un corridore come me”.