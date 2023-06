Tour de France: il ritorno di Bernal scortato dalla Ineos Grenadiers

Vittima di un grave incidente il corridore colombiano si dice “entusiasta di poter tornare a vivere ogni chilometro di questa gara”

26-06-2023 15:43

Per la 110a edizione del Tour de France la Ineos Grenadiers, come spiega il vice team principal Rod Ellingworth, ha “selezionato un entusiasmante gruppo di corridori che portano un mix di abilità ed esperienza. La forza di questa squadra sta nel modo in cui affronteremo la gara e nel modo in cui disputeremo ogni tappa con le opzioni che abbiamo”. I selezionati per la Grande Boucle sono Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martinez, Tom Pidcock, Carlos Rodriguez e Ben Turner. A questi si affianca il nome di Egan Bernal, maglia gialla nel 2019, che torna a gareggiare nella gara più importante dopo l’incidente in allenamento nel gennaio 2022.

“Sono entusiasta di poter tornare a vivere ogni chilometro di questa gara – ha dichiarato Bernal –. Far parte della squadra del Tour di quest’anno mi rassicura sul fatto che sono sulla buona strada per tornare al mio meglio. È anche un’opportunità per me di mostrare la mia gratitudine e il mio impegno al team che mi ha continuamente supportato in tutto, per ringraziare ogni persona che mi ha aiutato, dalle infermiere che si sono prese cura di me in ospedale, i medici, i miei amici, la famiglia, i compagni di squadra e INEOS”.