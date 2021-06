Tour de France, il ritorno di Chris Froome

Chris Froome è ormai pronto a tornare al Tour de France a 3 anni dall’ultima volta. Dopo un periodo di incertezza, il corridore della Israel Start-Up Nation è stato convocato per questa edizione della Grande Boucle, che partirà dalla città di Brest.

Proprio qui il 4 volte vincitore del Tour de France ha esordito nel 2008, e dunque questo ritorno ha un sapore davvero speciale. La Grande Boucle per Froome è un evento comunque non scontato se si pensa ai primi istanti dopo il suo incidente del 2019, anche se a differenze delle sue precedenti volte in Francia non lotterà affatto per la vittoria, ma si metterà totalmente al servizio dei compagni e della squadra. Ecco le parole di Chris Froome:

“Brest è il posto in cui ho esordito al Tour nel 2008 – ha esordito – Sono felice di tornare, ho sentito un calore speciale da parte dei francesi quest’anno e, più in generale, da quando sono tornato dopo l’incidente, l’ho sentito in tutte le corse disputate qui. Arrivo a questo Tour con un mood simile a quello del 2008. Spero possa essere un trampolino di lancio per me e mi permetta di arrivare al mio vecchio livello. Sono davvero felice di essere al via quest’anno e di potermi lasciare il percorso di recupero alle spalle. Ho dovuto fare un passo indietro quest’anno per poter andare avanti. Fare il Tour mi rivitalizzerà. Non ho pressioni e mi concentrerò solo sull’aiutare i miei compagni. Se me l’avessero chiesto tre anni fa, non avrei fatto delle vittorie di tappa una priorità, ma ora è tutto diverso”.

OMNISPORT | 24-06-2021 21:15