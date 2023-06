Tour de France, l'entusiasmo di Girmay

Il corridore eritreo: "Da bimbo non avrei immaginato che i corridori di colore riuscissero a gareggiare qui, adesso voglio scrivere la storia".

30-06-2023 22:46

C’è tutto l’entusiasmo dell’esordiente in Biniam Germay, che si è messo in luce nel 2022 vincendo la Gand – Wevelgem e una tappa al Giro d’Italia: “Quando ero piccolo, non avrei mai sognato di partecipare a una corsa come il Tour de France; pensavo che quelle fossero corse riservate esclusivamente ai bianchi, o agli europei, e che non avrei avuto la possibilità di arrivarci”.

Essere un simbolo per un continente è motivo di orgoglio: “In passato non ci sono stati molti africani capaci di competere ad alto livello, adesso non siamo solo quelli che partecipano a queste corse; sono fiero di aver vinto corse come quella al Giro d’Italia, ma lavoro ancora di più per scrivere altre pagine di storia, come una tappa al Tour de France”.