Tour de France, la grande motivazione di Chris Froome

È di oggi una bellissima notizia per tutti gli appassionati di Ciclismo nel mondo: Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France, parteciperà alla prossima edizione della Grande Boucle, al via il 26 giugno da Brest. Il corridore britannico sarà tra gli otto della Israel Start-Up Nation e avrà un ruolo di supporto per il canadese Michael Woods. L’ultima volta che Froome aveva corso al Tour risale al 2018.

Come riferito dal ds Rik Verbrugghe sul sito del team, Froome non sarà il capitano della squadra ma avrà un importantissimo ruolo di supporto durante la corsa. Queste le prime dichiarazioni di Chris Froome, 36 anni:

“Dopo due anni di assenza dal Tour, non vedo l’ora di tornare. È stata una strada difficile quella che ho dovuto seguire dopo il mio incidente al Giro del Delfinato 2019, ma ritornare in Francia è stata una delle mie più grandi motivazioni. Ho lavorato tanto per arrivare dove sono, e anche se le mie ambizioni quest’anno non saranno quelle di un leader, spero di portare la mia esperienza come capitano della strada. Abbiamo grandi possibilità con Michael Woods e non posso aspetta di dare tutto per lui e per la squadra”.

Il corridore ex Sky non ha mai trovato il colpo di pedale giusto dal suo rientro alle gare, non ha raccolto né successi, né piazzamenti importanti, nonostante il pesantissimo contratto da 5 milioni a stagione. Proprio per questo, la sua presenza al Tour è stata in bilico fino all’uitimo. Sembra difficile poter ammirare ancora Froome nelle vesti di contender per la vittoria finale, ma nonostante ciò la sua presenza alla Grande Boucle ha senz’altro un’altissimo valore celebrativo.

OMNISPORT | 15-06-2021 20:40