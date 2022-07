Tour de France: Oss costretto al ritiro

07-07-2022 09:12

Avventura finita per il trentino della TotalEnergies, Daniel Oss che impatta contro uno spettatore che gli dava le spalle per fotografare i corridori avvolti nella nuvola di polvere, forse colpevolmente in mezzo alla traiettoria del ciclista.

Il suo team ha fatto sapere, dopo i controlli ieri all’ospedale di Lilla, che Oss ha riportato la frattura di una vertebra cervicale e dovrà restare immobilizzato per alcune settimane.

Ora Peter Sagan perde senza dubbio un uomo su cui puntava. Il Tour intanto riparte quest’oggi con Van Aert che mantiene sempre la maglia gialla pronto ad affrontare una frazione con diversi strappi, tutta da vivere e sicuramente aperta a tante soluzioni finali.