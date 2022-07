Tour de France, Pogacar: "Ho commesso errori, tornerò con più fame"

26-07-2022 18:49

Tadej Pogacar è il grande deluso del Tour de France da poco concluso. Il campione sloveno, il favorito dei pronostici, avrebbe voluto vincere per la terza volta di fila ma si è dovuto arrendere a Vingegaard.

Intervistato a Marca, Tadej Pogacar però ha ammesso: “Sono felice. Il fatto di non essere stato in grado di ripetere la vittoria, non fa altro che darmi la motivazione giusta per tornare il prossimo anno a battagliare per la Maglia Gialla . Sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto. Ho commesso alcuni errori, ne sono consapevole , da cui ho imparato molto. Inoltre abbiamo avuto molte difficoltà durante la corsa perché è stato un Tour in cui sono successe tante cose”.

Pogacar ha speso anche bellissime parole su Jonas Vingegaard, protagonista anche di un bel gesto di fai paly proprio nei suoi confronti: “ È un grande ciclista . Vi dovete congratulare con lui perché è stato il più forte e anche con tutta la Jumbo – Visma. Ha corso molto bene, ma dobbiamo essere contenti anche di quello che abbiamo fatto come squadra e quello che ho fatto io. Voglio ringraziare i miei compagni e tutto lo staff per questi giorni. Fortunatamente potremo goderci molte corse come quella che abbiamo vissuto al Tour. Sono convinto che regaleremo grandi pomeriggi ai tifosi in televisione. Da parte mia cercherò di migliorarmi per batterlo. Passeremo dei bei momenti. Il ciclismo è divertimento!“.