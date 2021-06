Tour de France, Pogacar: “Mi sento preparato e fiducioso”

La Grande Boucle l’ha già vinta lo scorso anno. Al termine di una fantastica rimonta concretizzatasi nella cronometro di La Planche des Belles Filles, davanti al connazionale Roglic.

A meno di due giorni dal via del Tour de France giunto alla 108a edizione, il corridore della UAE Team Emirates si presenta al via con i favori del pronostico secondo addetti ai lavori e bookmaker. Il 22enne sloveno, che nella prima parte di stagione ha vinto in quasi tutte le gare alle quali ha partecipato, proverà la non facile impresa di difendere il titolo, ma si presenta alla partenza di Brest con la consapevolezza di poterci riuscire.

“La preparazione è andata molto bene – le parole di Pogacar, riportate da Wielerflits – Dopo il Giro di Slovenia e il campionato nazionale, mi sento preparato e fiducioso. Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi ho fatto una breve pausa e mi sono goduto del tempo a casa. Poi ho avuto degli obblighi mediatici e di sponsorizzazione e poi ho iniziato ad esplorare le tappe, andando a Sestriere e da lì al Giro di Slovenia. Lì abbiamo testato la mia condizione. E ora siamo qui in Francia. Tutto sommato, è stata una preparazione abbastanza impegnativa“.

Due parole sul tracciato del Tour edizione 2021 e sui suoi rivali per l’ambita maglia gialla: “La prima settimana è più nervosa rispetto allo scorso anno, ma sarà divertente. Gli arrivi sono particolarmente difficili nelle prime due tappe. Ho visto quasi tutte le tappe di montagna, compresa quella a Tignes, durante la ricognizione. Sarà molto dura“. “Naturalmente ci sono squadre forti alla partenza, ma è sempre così. Al Tour devi concentrarti su te stesso e non commettere errori, ma anche sapere chi lotterà per la classifica. Alla fine si vedrà chi è il più forte lungo la strada. Non sto ancora pensando all’ultima settimana. Quella settimana sarà decisiva, ma guardiamo le cose giorno per giorno”.

OMNISPORT | 24-06-2021 15:26