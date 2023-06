Tour de France, Pogacar: “Non sono ancora al 100%”

Per il capitano della UAE Emirates mobilità del polso ancora ridotta. “L’umore c’è già e adesso spero ci siano anche le gambe”

29-06-2023 19:52

“Non sono ancora al 100%, ma mi sento bene. Ho circa il 70% di mobilità del polso e quindi non sono ancora del tutto in forma – ha dichiarato Tadej Pogacar in conferenza stampa pre Tour a Bilbao – Ho fatto un’impennata all’indietro durante la nostra ricognizione e non sono riuscito a tenere bene la bici dritta, quindi non è ancora tutto perfetto”. E se la condizione è ancora in crescita, “l’umore c’è già e adesso spero ci siano anche le gambe. La prima settimana sarà molto esplosiva e potrà succedere veramente di tutto”. Nonostante ciò, il corridore della UAE Emirates Team resta uno dei grandi favoriti per la vittoria finale.