Tour de France, Pogacar: "Sto meglio, complimenti a Roglic"

Il campione sloveno: "Sto cercando di rilassarmi e di non mettermi eccessive pressioni".

03-06-2023 16:08

In vista del Tour de France, Pogacar ha rassicurato i fan: “Sto meglio. I primi giorni su strada sono stati difficili perché ho anticipato i tempi, disobbedendo ai medici, quindi avevo un po’ di dolori alla mano quando frenavo o cambiavo rapporto però sento di avere più feeling con la bicicletta ogni allenamento che passa. Sto cercando di rilassarmi e di non mettermi eccessive pressioni. Abbiamo delineato un percorso di avvicinamento alla Boucle che prevede anche il training camp in altura che stiamo affrontando in questi giorni”.

Al Tour non ci saranno Evenepoel e Roglic e Pogacar ha ammesso: “Mi dispiace, sarebbe stato bello averli al via perché il Tour avrebbe avuto ancora più valore. Sono sicuro che li vedremo presto in Francia e, a proposito, complimenti a Primoz per quello che ha fatto al Giro. Sul Monte Lussari, in una tappa davvero pazza, ha compiuto un lavoro immenso. E i tifosi sloveni, che emozione…”.