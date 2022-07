Tour de France, Primoz Roglic si ritira

17-07-2022 12:01

Per il corridore sloveno Primoz Roglic continua la maledizione al Tour de France. Roglic ha preso la decisione di ritirarsi dalla Tour, a causa soprattutto dei postumi della caduta accaduta nel corso della tappa di Arenberg. In quell’occasione si lussò la spalla, ma il dolore vero arriva dalla schiena e non ha più recuperato da allora.

In ogni caso, in caso di successo finale di Jonas Vingegaard, un po’ del merito andrà anche a Roglic, fondamentale nella tappa con Galibier e Granon, quando gli attacchi i suoi attacchi continui fecero cadere in trappola l’allora Maglia Gialla Pogacar.

Queste le parole di Roglic al sito della Jumbo:

“Per dare la possibilità al mio infortunio di guarire nel modo giusto, abbiamo preso la decisione che non correrò nella tappa odierna. Sono fiero del mio aiuto a Vingegaard per la generale e spero che il team possa realizzare le nostre ambizioni sia per la maglia gialla che per la maglia verde. Ringrazio tutti per il grande supporto”.