Tour de France, svelate le due ultime tappe dell'edizione 2024

Sarà la cronometro di 35 km a chiudere la corsa che prende il via in Italia: il giorno precedente si arriva al Col de la Couillole.

13-03-2023 21:59

La concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi stravolgerà il Tour de France 2024, edizione che avrà in Firenze la sua sede di partenza: sono state svelate intanto le due ultime tappe, che porteranno la carovana in giallo a Nizza.

Se la tappa numero 20 regalerà ascese a ripetizione (132 km che si snodano lungo quattro gran premi della montagna), sulla falsariga di quanto visto nella recente Corsa del Sole, quella conclusiva sarà una cronometro individuale di 35 km dal Principato di Monaco a Nizza: è dal 1989, anno della storica sfida tra Greg LeMond e Laurent Fignon, che la corsa transalpina non si chiudeva con una prova contro il tempo. Due le salite in programma, La Turbie (8,1 km al 5,6%) e il Col d’Eze, percorso solo per un breve tratto (1,6 km all’8,1%).