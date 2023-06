Tour de France: torna la ‘bolla’ anti-Covid

Dopo il caos al Giro d’Italia la corsa francese si blinda per tutelare lo spettacolo

05-06-2023 15:19

Il Tour de France non vuole rischiare di perdere un protagonista della corsa a causa di un contagio da Covid. Se la pandemia è finita, il Giro d’Italia ha mostrato come questo continui a essere un problema nell’ambito dello sport e come possa compromettere le prestazioni di un atleta. La Corsa Rosa proprio a causa di tale virus ha perso la maglia rosa Remco Evenepoel, ritiratosi, e visto numerose squadre ridursi di giorno in giorno. Per evitare tutto ciò la ASO, la società che organizza la Grande Boucle, sta predisponendo le misure a cui attenersi. Seppure non ancora ufficiali, si parla della costituzione di una ‘bolla’, proprio come in piena pandemia: obbligo di mascherine e divieto di autografi e selfie con i tifosi.