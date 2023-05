Tour de France: UCI, registrare attrezzatura delle squadre

La nuova norma quest’anno è limitata alla Grande Boucle, nel 2024 sarà estesa anche ad altre realtà

13-05-2023 15:36

Da quest’anno le squadre che parteciperanno al Tour de France, sia quelle maschili sia quelle femminili, dovranno registrare l’attrezzatura che utilizzeranno in gara (ruote, manubri, protesi per le cronometro, caschi, abbigliamento…) per poter essere ammesse alla corsa. Attrezzatura che non potrà essere cambiata e che sarà controllata prima del via.

Questo secondo la “Procedura di Registrazione dell’attrezzatura” introdotta dall’UCI. E se per la stagione in corso è limitata alle due corse francesi, il prossimo anno potrebbe essere estesa anche ad altre realtà.