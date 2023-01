Tour de Ski, dominio della Norvegia a Oberstdorf

03-01-2023 18:31

Nella 10 km maschile in tecnica classica di Oberstdorf, terza tappa del Tour de Ski, è dominio norvegese: al fianco di Johannes Hoesflot Klaebo (che conferma il primato nel Tour de Ski, davanti a tre compagni di squadra) salgono difatti sul podio Simen Hegstad Krueger (+12″4) e Didrik Toenseth (+22″4); il leader della Coppa del Mondo Paul Goldberg ha chiuso in 5^ piazza.

Federico Pellegrino è in difficoltà e non è il migliore Azzurro: il suo 21^ posto è preceduto dal 9^ di Francesco De Fabiani: questo comporta lo ‘scivolamento’ in 6^ posizione, a 1’13” da Klaebo.