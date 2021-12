Tour de Ski: Klaebo e Diggins vincono le mass start di Oberstdorf

31-12-2021 16:27

Johannes Hoesflot Klaebo e Jessica Diggins hanno vinto le gare a skating con partenza in linea di Oberstdorf valide per il Tour de Ski. Il norvegese nella 15 km maschile ha battuto il suo eterno rivale, il russo Aleksandr Bolshunov, e l’altro norvegese Sjur Roethe. Ancora bravissimo Francesco De Fabiani, che dopo il sesto posto di due giorni fa a Lenzerheide nella gara a tecnica classica con partenza a intervalli si è piazzato quinto. Nella 10 km femminile la statunitense ha anticipato in volata la svedese Frida Karlsson, la russa Tatiana Sorina e l’altra svedese Ebba Andersson. Trentaseiesima l’azzurra Caterina Ganz. Klaebo e Diggins comandano anche la classifica generale del Tour de Ski.

OMNISPORT