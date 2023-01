Tour Down Under, la 2^ tappa va a Dennis

19-01-2023 11:40

A Victor Harbor, sede di arrivo della seconda tappa del Santos Tour Down Under 2023, vince l’australiano della Jumbo Visma Rohan Dennis.

Il 32enne di Adelaide ha regolato i compagni di fuga Jay Vine, Mauro Schmid, Simon Yates e Jai Hindley di 2″: il gruppetto di attaccanti si era formata a una ventina di chilometri dal traguardo, in prossimità del GPM di Nettle Hill, dove Michael Matthews ha patito un guaio meccanico; successivamente è andato in difficoltà Alberto Bettiol, costretto a fermarsi a bordo strada per recuperare dal crampo alla coscia sinistra. L’italiano, tanto sorpreso dall’azione quanto nervoso per la mancata replica, è stato distanziato di circa 2′ e così la maglia di leader è finita sulle spalle proprio di Dennis. Manuele Boaro, autore di un attacco a inizio corsa, è stato premiato come corridore più combattivo: domani la carovana si trasferirà da Norwood a Campbelltown.

ORDINE D’ARRIVO

1. 111 Rohan DENNIS TJV AUS -10 4h00’40”

2. 141 Jay VINE UAD AUS -6 +2”

3. 65 Mauro SCHMID SOQ SUI -4 ”

4. 2 Simon YATES JAY GBR ”

5. 171 Jai HINDLEY BOH AUS +5”

6. 191 Caleb EWAN AUS AUS +11”

7. 45 Emils LIEPINS TFS LAT ”

8. 184 Corbin STRONG IPT NZL -3 ”

9. 71 Kaden GROVES ADC AUS ”

10. 86 Paul PENHOET* GFC FRA ”

CLASSIFICA GENERALE

1. 111 Rohan DENNIS TJV AUS 7h44’41”

2. 141 Jay VINE UAD AUS +3”

3. 96 Magnus SHEFFIELD* IGD USA +12”

4. 65 Mauro SCHMID SOQ SUI +13”

5. 184 Corbin STRONG IPT NZL +14”

6. 103 Hugo PAGE* ICW FRA ”

7. 71 Kaden GROVES ADC AUS +15”

8. 136 Marius MAYRHOFER DSM GER +17”

9. 32 Nikias ARNDT TBV GER +19”

10. 82 Miles SCOTSON GFC AUS +20′