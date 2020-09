La quinta tappa del Tour de France 2020, la Gap-Privas, è andata a Wout Van Aert.

La frazione si è risolta dopo il secondo gran premio della montagna: i corridori hanno prepotentemente aumentato i ritmi – che erano a lungo stati piuttosto blandi – e nello sprint finale, non per tutti visto l’arrivo in salita, il talentuoso belga ha preceduto in volata l’olandese Cees Bol e Sam Bennett.

Il francese Julian Alaphilippe resta in maglia gialla.

OMNISPORT | 02-09-2020 17:58