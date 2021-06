Tour, Froome pronto a fare il portaborracce

Il quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome arriva alla Grande Boucle senza troppe ambizioni: “Sarà un’esperienza fantastica per me essere di nuovo al Tour de France. Sono passati quasi dieci anni dall’ultima volta che ho partecipato al Tour con questo tipo di ruolo, non pensando al successo in prima persona ma a supportare al meglio la squadra”.

“Ovviamente, lo scenario da sogno per me sarebbe quello di ottenere una risultato in una tappa, ma al momento è una cosa secondaria. Il primo obiettivo è prendersi cura di Woods e tenerlo fuori dai guai. Credo che nelle prossime settimane possiate aspettarvi soprattutto di vedermi andare a prendere le borracce”. Froome parteciiperà al Tour con la Israel Start-Up Nation, e farà da gregario a Michael Woods.

“Spero che la corsa mi aiuti ad avvicinarmi al livello al quale ho bisogno di essere, che mi faccia migliorare il più possibile in termini di intensità, che è quella che ho perso negli ultimi due anni”, ha detto sul suo canale Youtube.

OMNISPORT | 22-06-2021 15:14