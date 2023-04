Tour of Alps: tanti i protagonist presenti

Cinque tappe per rifinire la condizione in vista della Corsa rosa

16-04-2023 10:16

Scatta domani lunedì 17 aprile il Tour of Alps, l’ultima occasione per i rifinimenti della preparazione in vista del Giro d’Italia. Una competizione dalle tappe brevi e scoppiettanti tra Alto Adige, Trentino e Tirolo austriaco. In tutto 752,6 chilometri con quasi 15.000 metri di dislivello. Partenza da Rattenberg (Austria) e arrivo finale a Brunico.

Proprio il ruolo cruciale della corsa trentina in ottica Giro ha fatto sì che il lotto dei partecipanti sia elevato. Tra di loro Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) vincitore della Corsa Rosa nel 2020, affiancato da Geraint Thomas e da Thymen Arensman; la coppia della EF Education-EasyPost composta da Hugh Carthy e Rigoberto Uran; il russo Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) che punta al podio del Giro d’Italia. Da sottolineare anche la presenza di Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech), che punta alla top ten.

PERCORSO TOUR OF THE ALPS 2023

1a tappa: Rattenbeg – Alpbach (127,5 km);

2a tappa: Reith im Alpbachtal – Ritten/Renon (165,2 km);

3a tappa: Ritten/Renon – Brentonico San Valentino (162,5 km);

4a tappa: Rovereto – Predazzo (152,9 km);

5a tappa: Cavalese – Bruneck/Brunico (144,5 km).