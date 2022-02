Tour of Oman 2022: arriva la zampata di Mark Cavendish

11-02-2022 11:41

Ieri Mark Cavendish aveva solo sfiorato il successo. Velocità buona, gambe ok, ma posizione sbagliata. Gaviria lo ha anticipato lasciandogli l’amaro in bocca e vincendo la prima tappa del Tour of Oman.

Il velocista britannico, al rientro alle gare dopo l’infortunio causato da una brutta caduta durante la Sei Giorni di Gand a novembre, si è subito rifatto andando a vincere la seconda frazione prendendosi anche la leadership in classifica generale. A completare il podio di giornata sono Kaden Groves e Amaury Capiot, mentre il vincitore di ieri, Fernando Gaviria, chiude in quarta posizione. Miglior italiano oggi è Luca Colnaghi, 13°.

La frazione di oggi si presentava davvero come una ghiottissima occasione per tutti gli sprinter: 167.5 kilometri pianeggianti che dal Naseem Park portavano alla Suhar Corniche.

Nota di merito per Cavendish che con questa vittoria l’ex iridato sale a quota 157 successi, ad uno solo da André Greipel e mettendo seriamente nel mirino anche i vari Sean Kelly (159), Mario Cipollini (161), Rik Van Looy e Roger De Vlaeminck (162).

Lo squillo odierno del britannico, come detto, gli consente di essere leader momentaneo della classifica. Al secondo posto il vincitore di ieri ovvero Fernando Gaviria della UAE Team Emirates, mentre in terza troviamo l’australiano Kaden Groves della Team Bike Exchange-Jayco.

