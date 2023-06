Tour of Slovenia: Ulissi e Zana i favoriti

Attenzione anche a Fortunato. La corsa a tappe slovena in programma da oggi a domenica

14-06-2023 12:41

Il Tour of Slovenia potrebbe parlare italiano. I grandi favoriti per la vittoria finale sono Diego Ulissi (UAE Emirates) e il tricolore Filippo Zana (Jayco AlUla). Il ciclista toscano qui ha già primeggiato per ben due volte: nel 2011 e nel 2019. Al via anche Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), alla caccia di un risultato dopo un Giro d’Italia al di sotto delle aspettative e che qui potrà contare anche sull’appoggio di Davide Bais (il vincitore della tappa di Campo Imperatore). Assenti Tadej Pogacar e Primoz Roglic proverà a tenere alto il ciclismo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), che nel 2018 si era pizzato al terzo posto.