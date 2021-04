Secondo successo di tappa in tre giorni per Gianni Moscon. Il trentino della Ineos Grenadiers, che ha compiuto ieri 27 anni, ha vinto la terza tappa del Tour of the Alps, da Imst a Naturn\o di 162 km, battendo in volata l’austriaco Felix Großschartner della Bora-Hansgrohe. Il britannico Simon Yates mantiene la testa della classifica generale con 45 secondi sul russo Pavel Sivakov.

OMNISPORT | 21-04-2021 14:35