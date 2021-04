Tour of the Alps: Pello Bilbao trionfa in volata

La vittoria della quarta tappa si è decisa oggi a seguito di una discesa molto tecnica. Nella quarta tappa del Tour of the Alps 2021, partita da Naturns e giunta a Pieve di Bono a trionfare è uno splendido Pello Bilbao autore di una discesa perfetta che gli è valsa la decima vittoria della carriera.

Ad una ventina di kilometri dal traguardo è partito il lavoro della INEOS Grenadiers, con l’obiettivo di far saltare il banco in chiave classifica generale sulla salita di Boniprati. Nonostante qualche tentativo di attacco, Simon Yates (Bike-Exchange) è stato bravo a controllare la situazione e a non perdere la leadership della classifica.

Nella discesa molto tecnica caduta per Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), mentre l’azione dell’iberico Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) si faceva sempre più spettacolare, riuscendo a rientrare sui due al comando. Bellissima l’azione dello spagnolo che, appena agguantata la coppia, ha aumentato l’andatura fin sul traguardo, imponendosi nello sprint ristretto. Secondo Vlasov, poi Yates che rinforza la sua leadership. Quarto posto per Nairo Quintana.

OMNISPORT | 22-04-2021 16:13