Tournéè dei 4 Trampolini: Kobayashi concede il bis a Garmisch-Partenkirchen

02-01-2022 11:44

Precedendo di soli 2 decimi di punto il beniamino di casa Markus Eisenbichler, il giapponese Ryoyu Kobayashi ha vinto anche la seconda tappa della Tournée dei 4 Trampolini sull’Olympiaschanze di Garmisch-Partenkirchen grazie a un grandissimo primo salto a 143 metri, mentre col secondo di 135,5 metri si è lasciato per un soffio alle spalle il tedesco, che è sì arrivato a 143,5 metri ma che è atterrato a piedi pari e non in telemark come prevede il perfetto stile. Kobayashi mantiene vive le speranze di ripetere il Grande Slam completato tre anni fa.

OMNISPORT