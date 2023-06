Tragedia a Rostov, in Russia: il vento fa crollare tribuna, donna morta e 36 feriti. Gravi 4 bimbi

L’incidente è avvenuto nella città bagnata dal fiume Don causa del vento forte. La struttura non ha retto alla sua forza. Aperto un procedimento penale per accertare le responsabilità

01-06-2023 15:44

Doveva essere una serata di sport, si è trasformata in una tragedia. A Rostov sul Don (Russia) era in corso di svolgimento una partita di calcio tra bambini. Sulle tribune, come in una gara qualsiasi, familiari e amici a fare il tifo. Tutto normale, almeno fino a quando si è alzata una forte folata di vento che è risultata fatale. Una tribuna non ha retto alla forza del vento ed è crollata, provocando un morto e numerosi feriti, anche gravi.

I numeri dell’incidente

L’incidente è avvenuto martedì sera e a dare la notizia è stato il governatore della regione. Inizialmente si contavano 15 persone ferite, di cui tre in modo grave. Con il passare delle ore però la situazione è andata peggiorando. Le ultime informazioni riportato il dato di 36 feriti, di cui 21 minorenni. Di questi, quattro sarebbero bambini in gravi condizioni e uno in gravissime (per lui un intervento per trauma cranico). Si registra anche il decesso di una donna, che si era recata presso l’impianto sportivo di Rostov per fare il tifo per suo figlio.

In corso un procedimento penale

Dopo l’incidente – secondo quanto riferito dal servizio stampa del comitato investigativo della Federazione Russa per la regione di Rostov – le autorità hanno avviato un procedimento penale per determinare il responsabile della tragedia. L’accusa è “esecuzione di lavori e fornitura di servizi che non soddisfano i requisiti di sicurezza, causando la morte di una persona per negligenza”. La pena per questa tipologia di reato è fino a sei anni di carcere.

Le testimonianze

Secondo quanto raccontano le persone presenti alla serata la partita è stata interrotta proprio a causa delle forti raffiche di vento. È stato allora che sei bambini si sono nascosti sotto alla tribuna per ripararsi anche dalla poggia. Ma la struttura è crollata proprio sopra di loro.