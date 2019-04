Tragedia alla cronoscalata, morto Fabrizio Bonacchi

Tragedia alla Camucia-Corotona, cronoscalata riservata alle auto storiche. Il pilota 54enne Fabrizio Bonacchi è morto sabato durante le fasi di ricognizione della corsa: Bonacchi ha perso il controllo della sua vettura, una Gloria, schiantandosi a forte velocità contro un albero. L'impatto tremendo non ha lasciato scampo all’uomo.

La gara è stata annullata: "Gli organizzatori del Circolo Autostoriche Paolo Piantini hanno preso la decisione di non fare svolgere la 33^ Camucia – Cortona, gara in programma domenica 7 aprile e valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.

La decisione è stata presa dopo l’incidente in cui è stata coinvolta la vettura numero 53 condotta da Fabrizio Bonacchi. Durante la seconda manche di ricognizioni, la monoposto Gloria Kit, iscritta tra le vetture moderne ammesse al via, ha urtato un albero a bordo tracciato, circa 700 metri dopo il via. A Causa dell’urto il pilota ha riportato gravi conseguenze, dopo immediati e tempestivi soccorsi è purtroppo deceduto.

L’intervento dei soccorritori: Team Estricazione, decarcerazione e ambulanza, è stato operativo in 3 minuti tra le 18.12 e le 18.15.

Gli organizzatori e la direzione gara, a nome dell’intero staff della Camucia – Cortona hanno espresso vicinanza alla famiglia del pilota scomparso".

SPORTAL.IT | 07-04-2019 16:51