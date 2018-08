Tragedia Genova, Fabbricini invoca lo stop

Presente a Coverciano al raduno degli arbitri, alla vigilia dell’inizio del campionato il Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini si è detto favorevole alla possibilità, ormai sfumata, che l’inizio della Serie A venisse slittato in segno di lutto per la tragedia di Genova.

Alla fine, invece, si è deciso di rinviare solo le partite delle squadre genovesi: "Sabato è un giorno di lutto nazionale, credo che ogni opinione riguardo un possibile rinvio sia corretta – ha dichiarato Fabbricini in un’intervista a Rai Sport’ – Per quello che ho patito davanti alla tv, per le scene drammatiche che ho visto, che dimostrano come le nostre vite siano appese a un filo, è indubbio che uno stop di riflessione ci vorrebbe''.

SPORTAL.IT | 17-08-2018 15:20