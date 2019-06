Tragedia nel volley, è morto Falasca

La pallavolo italiana è in lutto a causa dell’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca.

Il tecnico argentino, ma naturalizzato spagnolo, del Saugella Team Monza è infatti morto a soli 46 anni a causa di un arresto cardiaco accusato nella mattinata di sabato 22 giugno mentre si trovava a Varese con la famiglia.

Questo il comunicato con cui la società brianzola ha informato della terribile notizia: “E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca. Miguel Angel Falasca Fernandez, allenatore del Saugella Team Monza, è mancato nella mattinata di oggi per un arresto cardiaco. Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo”.

Da giocatore Falasca, fratello maggiore di Guillermo, anch’egli pallavolista, si era laureato campione d’Europa con la Spagna, allenata da Andrea Anastasi, dopo un percorso che lo aveva visto giocare in Italia per Zinella Bologna, 4Torri Ferrara e Modena tra il 1997 e il 2003, per poi chiudere la carriera tra Spagna, con il Portol, Polonia, con il Skra Bełchatów e Russia con l’Ural.

Il Bełchatów ha segnato anche l’inizio della carriera da tecnico, prima di una parentesi da ct della Repubblica Ceca. Quindi un biennio a Milano e l’approdo nel 2018 nel mondo femminile a Monza, club che lo scorso 27 marzo Falasca aveva guidato al successo della prima coppa europea della storia, la Challenge Cup nella finale del 27 marzo contro il Aydin Bbsk.

“Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo”, queste le prime parole arrivate da casa Vero Volley poco dopo il triste annuncio.

Tante le società italiane che si sono unite al lutto di Monza. Tra le prime il Volley Padova: La Società Pallavolo Padova esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Falasca e al Consorzio Vero Volley per l’improvvisa scomparsa di coach Miguel Angel Falasca.

In questo momento di profondo dolore per il mondo del volley maschile e femminile, tutta la Società bianconera si stringe attorno a coloro che hanno avuto modo di voler bene, di lavorare o semplicemente conoscere una persona di grande valore umano e sportivo come Miguel Angel Falasca.

