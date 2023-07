Tragedia nella pallanuoto: Muore a 30 anni dopo aver scoperto malattia poche settimane fa

Mattia Scartezzini, ex Rari Nantes Trento, stroncato giovanissimo da male-killer: allenava l'under 12

26-07-2023 15:00

Fino a giugno i suoi pensieri erano per l’under 12 di Trento e per il lavoro in azienda che aveva intrapreso dopo essers laureato in ingegneria: Mattia Scartezzini, 30 anni, ex giocatore della Rari Nantes Trento è morto a 30 anni stroncato da un brutto male che ha scoperto di avere solo poche settimana fa, dopo dei controlli.

Morto Scartezzini, una vita in piscina

Il pallanuotista di Mattarello si era diplomato al Galilei e aveva poi proseguito gli studi alla facoltà di Ingegneria di Trento. Ottenuta la laurea, aveva cominciato a lavorare in un’azienda del capoluogo. Appassionato di nuoto come il fratello Luca, Mattia aveva cominciato a frequentare le piscine sin da piccolo e fino a maggio scorso, quando era stato costretto a fermarsi dopo la scoperta di un male che necessitava di cure e riposo.

Mattia Scartezzini aveva abbracciato la pallanuoto dopo la passione iniziale per il nuoto e ha giocato in Serie C con la Rari Nantes Trento, una volta appesa la calottina al chiodo era diventato allenatore dell’Under 12

Morto Scartezzini, il ricordo della Rari Nantes

Il suo club l’ha ricorda così sui social: “Sono quelle cose che non vorresti mai scrivere o leggere: ciao Mattia, grazie di tutto”. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da altre società: “Siamo profondamente disorientati e addolorati nell’apprendere della scomparsa dell’allenatore e atleta Mattia Scartezzini – si legge sulla pagina social “Pallanuoto Trento” -. Sembra incredibile pensare che solo qualche mese fa ci salutavano e ci incrociavamo sul piano vasca. La Pallanuoto Trento e Tse desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e alla Rari Nantes Trento per questa grave perdita della comunità pallanuotistica trentina. Sarai sempre nei nostri ricordi”.

Il cordoglio degli altri club

Infine il ricordo della Waterpolo Merano: “È con profondo dispiacere che vogliamo rivolgere un pensiero e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Scartezzini e alla Rari Nantes Trento per la prematura scomparsa di Mattia, allenatore della Under 12 e giocatore in Serie C con la prima squadra di pallanuoto. Un abbraccio Mattia, ci mancherai tanto”.