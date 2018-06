Tragedia per Bode Miller: annegata la figlia

Il mondo dello sci statunitense è sotto choc per la morte della figlia di 19 mesi del campione olimpico Bode Miller.

La piccola, Emeline Miller, sarebbe annegata in una piscina, dove era caduta durante una festa. “Siamo devastati, non avremmo potuto credere di provare un dolore così forte, nemmeno in un milione di anni”, ha scritto distrutto l’ex sciatore americano su Instagram, postando una foto della sua quartogenita. “Il suo amore, la sua luce, il suo spirito non saranno mai dimenticati…”.

Le autorità di Orange County, California, hanno reso noto che la bambina è morta in ospedale domenica dopo che i paramedici erano accorsi in una casa di Coto de Caza e avevano provato a rianimarla. Sull’incidente, avvenuto sabato, è stata aperta una inchiesta.

“Con enorme tristezza abbiamo saputo oggi della morte della figlia di Bode Miller, Emmy. I pensieri e le preghiere di tutti sono con Bode, sua moglie Morgan e la loro famiglia in questo momento”, è la nota della Nazionale americana di sci e snowboard.

Anche la squadra olimpica ha espresso il suo cordoglio: “Terribile notizia, mandiamo le nostre più sincere condoglianze a Bode Miller e alla sua famiglia”

Ancora una tragedia dunque in casa Miller dopo che che nel 2013, sempre in California, Bode Miller aveva perso il fratello minore Chelone, snowboarder di 29 anni, talento dello sport su tavola e che puntava a partecipare ai Giochi Olimpici di Sochi 2014, per una crisi epilettica che lo aveva colto nel sonno, mentre dormiva nel suo van.

Miller, tra i più grandi e popolari sciatori del mondo, è uno dei cinque uomini che hanno vinto almeno una volta in ognuna delle cinque specialità dello sci alpino. Nel suo palmares 6 medaglie olimpiche e cinque iridate.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 08:40