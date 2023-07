Tragico incidente in moto a Meta di Sorrento: muore il calciatore Vincenzo Gargiulo

Il ragazzo è deceduto dopo il disperato tentativo di salvargli la vita: era stato portato a Napoli dopo che i sanitari avevano compreso la gravità della situazione

Ultimo aggiornamento 10-07-2023 14:08

Nonostante i soccorsi e il trasferimento da Sorrento a Napoli, Vincenzo Gargiulo si è spento a causa della gravità delle ferite riportate in un tragico incidente avvenuto a Meta di Sorrento: lo scooter su cui viaggiava ha impattato un’auto per cause ancora da verificare. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme agli agenti della polizia stradale.

Meta di Sorrento, tragico incidente: morto calciatore

Vincenzo Gargiulo, 23 anni, per via della situazione che si è palesata ai sanitari che lo hanno soccorso, immediatamente dopo lo scontro e il volo dal suo scooter, è stato trasportato all’ospedale Cardarelli dove, secondo le prime informazioni raccolte, è morto a seguito delle conseguenze dell’incidente.

Le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce e di ricostruire le circostanze in cui il giovane ha perso la vita, nella notte tra sabato e domenica a Meta, in prossimità di Sorrento.

La dinamica, infatti, non è ancora chiara e le autorità deputate stanno cercando di ricostruire ogni dettagli di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, proprio per comprendere che cosa sia accaduto.

La passione per il calcio

Vincenzo, originario di Vico Equense, era molto conosciuto nella zona perché aveva giocato e giocava a calcio in diverse squadre locali e la sua passione lo aveva portato anche a guadagnarsi un certo livello di notorietà, in un territorio dalla grande tradizione e denso di piccole associazioni e società.

Molto noto in Penisola per via della sua militanza calcistica, San Vito Positano e ASD Vico Equense, club della Penisola segnati da questa tragedia. Una terribile constatazione della pericolosità della strada e delle vie della Costiera Sorrentina, che è giunta anche quasi in contemporanea con una seconda terribile scomparsa.

Poche ore fa, è giunta infatti la conferma della notizia della morte anche di Kuka, il giovane calciatore del Bolzano a distanza di tre mesi dal sinistro fatale.

Il cordoglio sui social e il ricordo per la famiglia

Sui social, intanto, sono giunte testimonianze di affetto e vicinanza nei riguardi della famiglia del giovanissimo calciatore. Giovanni Carrassi lo ricorda così: “Che ragazzo eccezionale ed educato… tutte le mattine anche se ero girato di spalle mi chiamava e salutava e così anche ieri mattina… Rip Vincenzi'”.

Delicato e toccante, denso di episodi di vita condivisa, il messaggio in ricordo di Vincenzo pubblicato da Paola Fusco, amica di famiglia del giovane:

“Ho avuto il piacere e l’onore di conoscerti grazie alla mia passione per il calcio e per il San Vito Positano. Abbiamo condiviso tante trasferte, tanti momenti gioiosi, tante vittorie con il campionato under, tanto da instaurare con te e con la tua mamma Milly un bel rapporto di amicizia. Sono stata onorata di ricevere l’invito per i tuoi 18 anni, quanto ci siamo divertiti quella sera. Eri un ragazzo umile, educato, rispettoso, gentile, altruista. Ti sei fatto amare da tutti. Poi all’improvviso arriva la notizia che mai avremmo voluto ricevere. Sgomento, incredulità e tanto dolore: oggi solo questo. Riposa in pace Vincenzino”.

Anche l’ASD Vico Equense 1958 ha ricordato il giovanissimo calciatore con un messaggio rivolto ai suoi cari e pubblicato sui social ufficiali del club:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ASD Vico Equense 1958 (@vicoequense1958)

Anche il sindaco di Vico, Peppe Aiello, ha ricordato il calciatore con delle parole molto partecipi e sentite che richiamano, in questa fase della stagione estiva, a cautela e attenzione.

“Questa notte una tragedia ci ha scosso. Ci ritroviamo sgomenti davanti alla drammatica scomparsa di Vincenzo. un ragazzo meraviglioso e per bene”.

