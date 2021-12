Tre club sull'esubero interista, ma i tifosi vogliono trattenerlo

10-12-2021 11:38

In vista del mercato di gennaio l’Inter ha bisogno di fare cassa cedendo quei giocatori che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi. Matias Vecino, 30 anni e appena 367 minuti giocati in questa stagione (appena 2 le partite da titolare), è sicuramente in lista di sbarco per la dirigenza nerazzurra, anche perché sarebbero diverse le squadre pronte ad accoglierlo.

Tre club interessati a Vecino

Al Napoli, che segue Vecino da tempo anche a causa della stima di Luciano Spalletti nei confronti dell’uruguaiano, si sarebbero aggiunte altre due pretendenti. Il centrocampista piace all’Everton e anche un club spagnolo avrebbe posato gli occhi su di lui: l’Inter, dunque, ha buone chance di monetizzare la cessione di un giocatore sotto utilizzato e che a giugno lascerà comunque il club a parametro zero.

Tra i tifosi nerazzurri, però, serpeggia qualche dubbio in merito al possibile addio dell’uruguaiano. Secondo alcuni interisti, infatti, Vecino potrebbe ancora essere utile alla causa nerazzurra.

Tifosi divisi sulla cessione dell’uruguaiano

“Meglio tenerlo che dare a una diretta concorrente come il Napoli. Vecino è l’uomo delle vittorie più belle dell’era Spalletti: Lazio, Empoli e Tottenham su tutte…”, ricorda su Facebook Mauro. ”Io lo terrei, non è male Vecino”, aggiunge Vincenzo. “Ma invece di Vecino non possiamo cedere Gagliardini”, aggiunge Leon. Santi, invece, crede che nessuno spenderà a gennaio per l’uruguaiano: “In tre su Vecino? Allora è sicuro che rimarrà”.

Altri tifosi sperano invece che il centrocampista lasci l’Inter, come Leo: “Questo è peggio di Gagliardini. Non è incontrista, non è regista, non è trequartista, non è mezzala”. “Infatti è un jolly a centrocampo e per dirne solo una con la Lazio all’ultima ci ha dato il gol per entrare in Champions, poi buttata al vento da Conte”, ribatte Simone. Ma i tifosi restano spaccati su Vecino: “Ditemi chi lo vuole, glielo porto io”, conclude Davide.

SPORTEVAI