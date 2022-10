Trento, Flaccadori: "Milano e Virtus Bologna staccate da tutte"

18-10-2022 09:25

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Diego Flaccadori, stella della Dolomiti Trento, si è soffermato sulla lotta Scudetto, “affare” tra Olimpia Milano e Virtus Bologna: “Sono due realtà sono staccate da tutte le altre. Hanno le risorse e il dovere di giocarsi il titolo, ma il basket può sempre riservare delle sorprese”.

L’ex Bayern Monaco ha parlato anche della sua esperienza (biennale) in Germania: “L’esperienza a Monaco, specialmente il secondo anno, è stata fondamentale. Più che a livello tecnico, con il cambio della mano con cui tiro, in Germania ho acquisito la consapevolezza di cosa posso fare. Quando ho giocato, mi sono state date delle responsabilità. Se sei in un club importante e ti danno delle responsabilità, allora puoi crescere molto. Sono tornato a Trento e ho sfruttato ciò che ho imparato”.