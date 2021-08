Trevisani al debutto a Mediaset senza Adani: ecco suo nuovo partner

Nel caotico mercato dei giornalisti, innescato dalle tante novità stagionali con in testa l’acquisizione dei diritti della serie A da parte di Dazn, ha colpito molto il cambio di maglia di Riccardo Trevisani. Il 41enne giornalista romano era una colonna di Sky, dove formava coppia fissa nelle telecronache con Lele Adani. Un cult le cronache dei due ma nessuno è rimasto all’emittente satellitare. Adani è andato a fare la voce dei videogiochi, Trevisani è passato a Mediaset.

Trevisani spiega la scelta di lasciare Sky per Mediaset

All’Ansa Trevisani spiega: “È una scelta legata alla volontà di fare una esperienza diversa, penso di avere l’età giusta per tentare un’avventura nuova. Mediaset è stata brava nel modo in cui ha avanzato la proposta, che si è concretizzata in pochi giorni. Non avrei mai pensato che a Sky mi avrebbero fatto una controproposta, vista la necessità di sfoltire la rosa. Invece c’è stata e devo ringraziarli”. Si rompe dunque la storica coppia con Adani: “È stato un dispiacere non averlo avuto vicino, dopo 8 anni e 300 partite insieme, ma lo stesso succederà in questa nuova esperienza. Non escludo che la coppia si possa riformare però per il momento non ho notizia di questo”.

I nuovi partner di Trevisani a Mediaset

Trevisani non avrà un nuovo partner fisso: “No, gireremo. Finora ho lavorato con Roberto Cravero e Massimo Paganin. Commenteremo oltre 40 partite, sia Massimo Callegari che io. Ho sempre sognato di lavorare in una grande emittente, ma ho cominciato a 13 anni a fare radiocronache nella mia stanza, pensando appunto alla radio, non alla tv. Il mio riferimento? Flavio Tranquillo. Sarò anche ospite nelle prime due puntate di Pressing, sono arrivato anche per partecipare alle trasmissioni di approfondimento”.

SPORTEVAI | 21-08-2021 10:56