Dopo l'addio a Sky, Riccardo Trevisani passa a Mediaset

Dopo l’annuncio degli scorsi giorni del suo addio a Sky, per Riccardo Trevisani parte una nuova avventura: negli scorsi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale della sua nuova esperienza professionale.

“Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021.17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta. Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perche sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro. Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi e’ piaciuto un sacco. A presto”.

Con questo post sul suo profilo Instagram, Trevisani ha salutato Sky dopo 17 anni definiti “splendidi”, con dirette e telecronache: insomma, un percorso lunghissimo giunto al termine. Nella giornata di oggi, poi, la nota ufficiale:

“La stagione calcistica è ai nastri di partenza e Mediaset sarà protagonista con grandi esclusive. Ma la prima novità è una notizia: da quest’anno il team dei telecronisti potrà contare sulla preziosa professionalità di Riccardo Trevisani, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di calcio”.

Gli appassionati di calcio potranno quindi ritrovare Riccardo Trevisani in TV e nello specifico sulle reti Mediaset, in telecronaca e non solo: nuova avventura, ma stesso spirito di sempre, all’insegna della professionalità che lo ha sempre contraddistinto.

OMNISPORT | 02-08-2021 12:04