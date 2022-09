Treviso, Marcelo Nicola vuole dar battaglia su tutti i campi

30-09-2022 11:30

Ha ben presente il livello della sua squadra e cosa questa potrà dare Marcelo Nicola, allenatore di una Nutribullet Treviso che si appresta ad inaugurare il campionato di Serie A con grande carica.

“Abbiamo ancora qualche lavoro in corso, ma sicuramente una squadra piena di voglia di far bene e di combattere fino all’ultimo, per cercare di dar filo da torcere a tutti” ha detto il coach italo-argentino a Il Gazzettino.

“Bisogna essere fiduciosi. Soprattutto, bisogna avere grande determinazione e voglia di lavorare e di stare insieme, con pazienza, come dicevo, e anche con il sorriso” ha proseguito Nicola prima di fare il punto su quale possa essere l’obiettivo stagionale dei suoi.

“Obiettivo? Arrivare il più vicino possibile al nostro limite come squadra: dobbiamo lottare per raggiungere il massimo delle nostre possibilità”.