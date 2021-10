Treviso, Menetti cerca “risposte ben precise”

23-10-2021 14:02

Dopo due k.o. consecutivi in campionato, Treviso prova a riallacciare il filo con la vittoria andando a caccia dei due punti in quel di Trento, squadra contro la quale coach Menetti si aspetta di avere le giuste risposte dai suoi.

“Questa vigilia è molto simile a quella di Napoli, nella quale arrivavamo da una grande prestazione” ha detto il capoallenatore di una Nutribullet vittoriosa in settimana contro l’AEK Atene.

“Proprio per questo mi aspetto dalla mia squadra risposte molto importanti. E le risposte riguardano la prestazione: a Napoli praticamente non siamo entrati in campo. Come allora in questa gara con Trento dobbiamo ritrovare le tensioni che ci sono mancate: sono queste le risposte precise che mi aspetto” ha proseguito Menetti.

“Credo che abbiamo dimostrato sempre in questo pezzo di stagione che quando siamo stati sul pezzo insieme, con le giuste tensioni e la pancia bella scarica, dopo possiamo toglierci delle belle soddisfazioni e con delle buone prestazioni abbiamo la possibilità di portare a casa una vittoria” ha chiosato speranzoso il tecnico ex Reggio Emilia.

OMNISPORT